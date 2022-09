Levende legende, nieuwe ster én thuisvoordeel: de troeven van Australië voor duel met Belgian Cats

De nummer 3 van de wereld

Als gastland van het WK was Australië al zeker van deelname, maar de Australische dames - bijgenaamd Opals - speelden dit voorjaar wel de kwalificaties om matchritme op te doen. Met uitzondering van 2010 stond Australië sinds 1998 elk WK op het podium. Dat heeft de Opals brons opgeleverd in 1998, 2002 en 2014 en zilver in 2018. Het hoogtepunt was de wereldtitel in 2006 .

Australië is al zo'n 3 decennia een van de absolute toplanden in het vrouwenbasketbal en bezet momenteel de 3e plaats op de FIBA-ranking .

Een levende legende en een nieuwe ster

Van het team dat 16 jaar gelden het goud won, is er vandaag nog eentje steeds bij: de 41-jarige Lauren Jackson. De 1,96m grote center is een levende legende in Australië en wordt beschouwd als een van de beste speelsters in de basketbalgeschiedenis.



Jackson hing enkele jaren geleden haar basketbalschoenen aan de haak, maar maakte dit voorjaar haar comeback. Een WK in eigen land zonder Jackson was ondenkbaar en dus werd ze meteen ook beloond met een rentree in de nationale ploeg.

Op haar 41e is de impact van Jackson op het veld een stuk minder dan in haar hoogdagen. De Opals teren nu vooral op een sterk collectief, zonder een absolute ster. Dat had Liz Cambage kunnen zijn, maar de 2,06m grote center zit in een moeilijke periode in haar carrière en is er niet bij op dit WK.

De topschutter van Australië is Rebecca Allen, die in de poulefase wel de laatste 2 wedstrijden miste met een ribblessure. Volgens de Australische media zou de guard van Valencia en WNBA-team New York Liberty wel fit raken voor de kwartfinales.

Een van de nieuwe sterren van het Australische basketbal is Ezi Magbegor, die met Seattle in 2020 de WNBA-titel veroverde. De 23-jarige Magbegor heeft snelle voeten voor een centerspeelster en kan aan beide kanten van het veld domineren.

Op de Olympische Spelen van Tokio was ze vorig jaar een lichtpuntje bij een ondermaats Australië en sindsdien heeft ze nog een stap vooruitgezet. Een Magbegor op topniveau wordt bijzonder moeilijk af te stoppen.