UCI heeft geen oren naar WK met oortjes: "Maar in Australië zijn wel fouten gemaakt"

Quick-Step-manager Patrick Lefevere deed er in zijn bekende stijl nog een schepje bovenop in De Tribune door het zelfs "crimineel" te noemen. UCI-topman Peter Van den Abeele zit ermee verveeld.

Wout van Aert kon in Wollongong nog sprinten om het zilver, maar dat hij dat pas ná de finish hoorde, frustreerde hem duidelijk. "Zonder oortjes koersen, dat is niet meer van deze tijd."

“Zolang wedstrijden op een gesloten circuit worden gereden, is het aanvaardbaar, want de veiligheidsrisico's zijn dan lager. Op een open circuit is dat totaal anders, daar zijn we voor de veiligheid voorstander van de oortjes."

“Anderzijds mag de veiligheid van de renner er niet onder lijden. Op het WK of Olympische Spelen, waar we voornamelijk op een gesloten circuit rijden, valt die veiligheid makkelijker te controleren.”

De zogenaamde “ardoisier” of “bordjesman” op het WK in Australië.

"De werking van de “ardoisier” was helemaal niet goed in Australië"

Niet alleen Wout van Aert viel na de finish uit de lucht, ook Christophe Laporte en Michael Matthews, zilver en brons, waren compleet verrast dat ze nog het podium hadden gehaald.

“Wat nu gebeurd is, is voor ons ook een leerschool", gaat Peter Van den Abeele voort. "Je moet na elke wedstrijd een evaluatie maken en eventueel dingen aanpassen in de volgende wedstrijd.”

“De werking van de zogenaamde ardoisier of bordjesman (die de tijdsverschillen doorgeeft) was helemaal niet goed in Australië. Daarom hebben we binnen de UCI al de beslissing genomen om mensen met ervaring aan te trekken voor de komende Wereldkampioenschappen."

"We zouden mensen uit bijvoorbeeld de Tour, Giro of Ronde van Vlaanderen kunnen vragen en het niet meer uitbesteden aan de lokale organisaties of federaties. We willen alles in handen nemen om zulke zaken te vermijden.”

“Ook zouden we de communicatie kunnen verhogen door in de bevoorradingszones gebruik te maken van elektronische borden, waarop de renners kunnen zien wie waar zit in de wedstrijd. Dat wordt trouwens al gedaan onder de aankomstboog, waar het verschil wordt weergegeven tussen de leider en de renners.”

De renners en rensters zullen dus nog zeker voor een paar jaar moeten leren leven met een kampioenschap zonder oortjes, al zou de communicatie voor iedereen in de toekomst wel beter moeten worden. Op meer hoeven ze niet te hopen.