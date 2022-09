Karl en José filosoferen over Belgische WK-tactiek: "Zal Wout toelaten dat Remco wegrijdt zoals in Luik?"

Er is al veel gezegd en geschreven over het parcours in Australië, maar in de nacht van donderdag op vrijdag konden we tijdens de junioren- en beloftewedstrijd de lokale ronde voor het eerst goed bestuderen in een wedstrijd.

"We hebben bij de junioren en de beloften twee compleet verschillende koersen gezien, dus het is moeilijk om daar iets uit af te leiden. Maar het is in ieder geval een parcours waar je koers op kan maken, zoveel is duidelijk", stelt cocommentator José De Cauwer vast.

De beloften kwamen met een vrij grote groep in de finale terecht. Dat scenario lijkt zondag minder waarschijnlijk volgens De Cauwer. "Met 30 man naar de streep? Dat lijkt me een vrij abnormaal verloop. De kans dat we met minder naar de streep gaan is groter."