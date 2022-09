Zilver en brons, zonder het te beseffen: "We ontdekten het pas na de finish"

In het dagelijkse leven rijden de profs altijd met radiocommunicatie rond, waardoor ze vanuit de volgwagens op de hoogte worden gehouden van wat er in de koers gebeurt.

"Ik kom nu blijkbaar als 4e over de finish. Ik zou niet kunnen zeggen dat ik aan het sprinten was voor de 10e, 15e of 2e plaats."

Niet alleen Van Aert wist niet welke buit er nog aan de witte lijn lag, ook Christophe Laporte en Michael Matthews waren compleet verrast met hun zilver en brons.

"Ik wist niet dat ik 2e was geëindigd", vertelde de Franse ploegmakker van Van Aert bij Jumbo-Visma.

"Op 3 kilometer van de finish zagen we enkele groepjes voor ons, maar ik wist niet wie ze waren."

"We grepen hen op 500 meter van de finish en ik wist gewoon van niets. Ik ben maar vol aangegaan en daarna vertelden ze me dat ik zilver had gepakt."

"In het peloton waren we aan het discussiëren of we nog voor iets aan het koersen waren, want we wisten gewoon niet waar iedereen reed", vulde Michael Matthews aan.

"Zelfs na de aankomst kon ik het niet vertellen. Pas enkele minuten later ontdekte ik dat ik naar het podium mocht."