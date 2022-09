"Winnaar" Bavo neemt afscheid van Maarten: "Hopelijk kan Evenepoel katalysator zijn voor Cats"

"Triestige frisdrank"

"Het thema van de dag is de wereldtitel van Remco Evenepoel", opent Maarten Vangramberen in zijn laatste WK-dagboek in Australië. "We zijn naar de interviewzone gestapt toen het duidelijk was dat hij zou winnen."

"We zagen Evenepoel voorbij zoeven en het was onwaarschijnlijk hoe snel die nog reed op het einde van het wereldkampioenschap. Ongelooflijk dat hij alles en iedereen aan flarden heeft gereden in zijn eentje. Hij haalt gewoon zo verwoestend uit. Onvoorstelbaar hoe hij ongenaakbaar tekeer ging."

Na de zegetocht van Evenepoel trokken Bavo en Maarten naar het hotel van de Belgen, maar veel vieren zat er niet meer in voor onze reporters. "Na de live voor Het Journaal van 13 uur moesten we meteen vertrekken. In Australië draait alles om de regels blijkbaar."

"Een raar moment", vult Bavo aan. "Zeker omdat er nog heel veel volk was. Het had te maken met politieregels."

"In plaats van nog een titel te kunnen vieren zitten we nu een uur verder weg een triestige frisdrank te drinken in ons hotel", rondt Maarten dat hoofdstuk af.

Nochtans had Bavo een reden om te vieren. "Hij is namelijk de grote winnaar van de VRT-pronostiek onder de collega's hier", applaudisseert Maarten, die toch een kanttekening plaatst. "Chique dinges, maar een pronostiek is alleen maar onzin, meer dan geluk is het niet."

Voor Maarten zit het avontuur in Australië er nu op, Bavo blijft nog voor de Belgian Cats, die aantreden op het WK basketbal. Maarten: "Hopelijk kan Evenepoel een katalysator zijn voor een tweede Belgische wereldtitel in Australië."