Karl en José loven “absoluut fenomeen” Evenepoel en kijken naar zijn toekomst: “Vooral Remco blijven”

Ze moesten er zelf ook nog even van bekomen. Commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zaten met open mond te kijken naar het meesterwerk van Remco Evenepoel. In hun analyse gooien ze met lof: “Nu moet je het woord Merckxiaans toch in de mond durven nemen.”

Karl: José, naar wat hebben wij zitten kijken?

José: "Een fenomeen. Een hele mooie koers, een hele mooie toekomst eigenlijk."

Karl: Laat ons eerst beginnen bij vandaag. Is het opmerkelijk dat je dit kunt 2 weken na de Vuelta?

José: "Natuurlijk. En dat op een ander continent, letterlijk aan te andere kant van de wereld. Met alles dat er ook nog eens bijkomt... Het nieuwe van plots een grote ronde-winnaar te zijn. in die Vuelta heeft hij ook moeten strijden tot de laatste dagen en moest hij vaak op zichzelf terugvallen."

Karl: Hoe anders is Remco het voorbije jaar geworden?

José: "Er is volgens mij heel veel veranderd. Vandaag zagen we dat vingertje nog eens, maar dat nemen we er al lang bij. Kijk, we zaten al vele jaren te wachten op Remco in de Vuelta liet zien. Op deze wereldtitel "slechts" tien jaar. Maar de manier waarop... Hij was een favoriet, hé."

Kijk Karl, je nam tijdens de uitzending het woord Merckxiaans in de mond. Wel, het wordt stilaan tijd dat we dat durven zeggen. José De Cauwer

Karl: Is Remco de perfecte verpersoonlijking van een talent? Iemand met aangeboren kwaliteiten, die ook nog eens wil werken en mentaal sterk is?

José: "De cirkel moet volledig rond zijn. Bij Remco is dat op dit moment effectief het geval. Hij kan nu een koers controleren en domineren op de juiste momenten." "In de toekomst zal het misschien zelfs zo straf worden, dat we zeggen "hij is weg" op het moment van een aanval. Nu kijken we naar boven en twijfelen we nog een béétje omdat er 30 kilometer staat. Straks is zelfs dat niet meer het geval."

Karl: We denken nu al niet meer "Remco, doe rustig"...

José: "Iemand als Remco voelt zijn benen, kijkt eens op zijn metertje en zegt: "Ik heb nog benzine, geef maar gas". We denken dat dat normaal is, maar dat is niet normaal, hé." "Dit is extreem, dit is top. Kijk Karl, je nam tijdens de uitzending het woord Merckxiaans in de mond. Wel, het wordt stilaan tijd dat we dat durven zeggen. We spreken nog niet over de carrière en het totaalpakket van Eddy Merckx. Alleen waren dat andere tijden. Geef het desnoods een andere naam dan Merckx, maar dit is gewoon groots."

Het wordt belangrijk dat Remco het evenwicht bewaart tussen wielrennen en mens zijn. José De Cauwer

Karl: We zullen het Evenepoeliaans noemen...

José: "Het is nog straffer als je ziet van waar hij komt. Eerst was het een voetballer, Remco is pas laat beginnen fietsen. Dan pakt hij meteen de wereldtitel op de weg en in het tijdrijden bij de junioren. Om vervolgens de beloften gewoon over te slaan. En vergeet niet dat hij door die zware val in Lombardije nog een jaar verloren is. Want je wordt nooit sterker na een val - al kan je er wel iets uit leren."

Karl: Moeten we Remco nu tegen zichzelf beschermen? Hij gaat alles willen...

José: "Niet beschermen, maar gewoon een mooi plan uitstippelen met zijn trainer en omgeving. Het wordt belangrijk dat Remco het evenwicht bewaart tussen wielrennen en mens zijn. Door de voorbije weken zal er ongetwijfeld het een en ander veranderen in zijn omgeving, maar hij moet vooral balans vinden in zijn koersen én Remco Evenepoel blijven. Want de druk van het koersen zal alleen maar groter worden..."

Karl: Remco zal keuzes moeten maken: rijdt hij volgend jaar de Giro of de Tour?