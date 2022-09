Wereldkampioen! Ontketende Remco Evenepoel tekent meesterwerk uit in Wollongong

België heeft na 10 jaar opnieuw een wereldkampioen: zijn naam is Remco Evenepoel. De 22-jarige Vuelta-winnaar gooide de stok in het hoenderhok in een ruime kopgroep op dik 50 km en opende zijn raid richting regenboogtrui op 2 ronden van het einde. Alleen de Kazach Loetsenko kon nog mee, maar die gooide hij af op de voorlaatste Mount Pleasant. Als een echte tijdrijder stoomde de Belgische wonderboy naar de finish in Wollongong en volgt Philippe Gilbert op, de WK-winnaar in 2012.