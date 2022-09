Onze sterren voor het WK wielrennen: natuurlijk Van Aert, maar "laatkomer" als onverwacht gevaar

***

**

Een trapje lager vinden we Tadej Pogacar terug. De Sloveen, 6e in de tijdrit, bewees in Canada al dat hij in orde is.

Als thuisrijder torst Michael Matthews de druk van de natie. Wordt het WK voor eigen publiek een vloek of een zegen?

Ook Remco Evenepoel prijkt volgens onze jury bij de belangrijkste schaduwfavorieten. Zijn het hoofd en lijf nog fris genoeg na de Vuelta?