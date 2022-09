Waarom en hoe Benoît Cosnefroy nu toch uit de Franse hoed getoverd wordt

Na een resem ereplaatsen - denk aan zijn millimeternederlaag in de Amstel Gold Race - had hij zijn blik vooral op de Ronde van Lombardije (8 oktober) gericht.

De 26-jarige Cosnefroy, wereldkampioen bij de beloften in Bergen 2017, had zijn beslissing in juni al aan de bondscoach bekendgemaakt.

Na zijn val in de Ronde van Spanje was Julian Alaphilippe het grote Franse vraagteken, maar de tweevoudige wereldkampioen hakte zo'n twee weken geleden de knoop door: hij eist zijn rugnummer op.

Discussie over vliegtickets wordt naar het achterplan geduwd

Na zijn machtsontplooiing in Québec leek er bij Cosnefroy geen spatje twijfel te bespeuren, maar Voeckler aarzelde geen seconde. Cosnefroy had zijn Canadese trofee nog niet in ontvangst genomen of Titi had zijn telefoon al laten rinkelen.

Blijkbaar hoefde Voeckler zijn charmes niet of nauwelijks te bezigen, want volgens de Franse media was Cosnefroy - met een prestigieuze zege in de koffer - plots wel onmiddellijk overtuigd.

Cosnefroy - bijnaam "Alaphilippe light" - bracht zijn familie meteen op de hoogte van zijn koerswijziging, de Franse federatie zocht in allerijl naar een vliegticket.

Aanvankelijk was er bij de buren vooral veel rumoer over het reisonderscheid dat de federatie tussen de mannen en de vrouwen had gemaakt: business class voor Alaphilippe en co, economy voor hun vrouwelijke collega's.

Een budgettaire kwestie, zo verdedigde de Franse federatie zich, maar de discussie doofde al snel toen L'Equipe zondagavond openbaarde dat er met Cosnefroy een extra WK-ganger aan boord gestapt was.