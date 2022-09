Nederland mist op valreep Demi Vollering na positieve coronatest

Demi Vollering is niet aan de start van de wegrit van het WK in Wollongong verschenen na een positieve coronatest. Nederland moet het zonder de renster van SD Worx stellen. Vollering was één van de favorieten om de wereldtitel te pakken op Australische bodem. De Nederlandse Wielerbond, KNWU, laat weten dat Vollering niet fit genoeg is om te starten.