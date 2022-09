Het WK bij de profs (m): welke ploeg (!) vaardigt de meeste renners af?

Het is een stokpaardje van José De Cauwer. "Op een WK moet je ook altijd naar de fietsen en helmen kijken." Het WK is een landenwedstrijd, maar de "ploegmaats voor 1 dag" durven soms aan te kloppen bij hun vaste teambuddy's. Welke ploegen zijn in Wollongong het best vertegenwoordigd?