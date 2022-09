Belgische juniores veroveren elk een plekje in top 20 na sterk WK: "Dit belooft veel goeds"

De 4 Belgische deelneemsters van het WK voor junioren vrouwen vinden we elk terug in de top 20. Xaydee Van Sinaey en Fleur Moors waren sterk bergop, Jade Linthoudt en Febe Jooris maakten telkens weer tijd goed op de vlakke stukken. "Het is collectief één van de beste prestaties van de Belgische juniores van de laatste jaren", vertelt bondscoach Ludwig Willems aan Maarten Vangramberen, onze reporter ter plaatse.

Ludwig Willems: "Hele sterke groep"

Bondscoach Ludwig Willems blikt tevreden terug op het WK van onze 4 Belgische juniores. "Het is een heel sterke groep. Van Sinaey en Moors, 2 eerstejaars bij de junioren, scoren het beste vandaag. Dat zijn 2 rensters met heel veel talent." Xaydee Van Sinaey sprintte naar een 9e plek en Fleur Moors moest tevreden zijn met een 12e plaats. De bronzen medaille van Febe Jooris in de tijdrit wordt ook niet vergeten. "Dat toont aan dat het een heel sterke groep is die in de toekomst nog mooie dingen zal verwezelijken." Van waar komt dat succes van onze Belgische juniores? "De beste rensters moet je samen laten trainen. Ze worden nu ook al opgepikt door buitenlandse ploegen waarmee ze een internationaal programma afwerken. Zo stijgt het niveau elk jaar opnieuw." Het vrouwenwielrennen heeft weer stappen gezet. In Innsbruck stond Shari Bossuyt nog als enige juniore aan de start van de wegrit in 2018. "Dat heeft zijn tijd nodig. Wat de jeugd betreft hebben we enorm veel stappen gezet", besluit een tevreden Willems.

Fleur Moors: "Ik heb mijn kwaliteiten van het veldrijden kunnen gebruiken"

Moors heeft een sterke wegrit op het WK in Australië achter de rug. Ze reed goed bergop en counterde zelfs een aanval van de Française Alizee Rigaux. "Xaydee had me nog gezegd dat ik rustig aan moest doen, maar ik had het niet gehoord", lacht Moors. "Ik ben blij met mijn 12e plaats. Op de laatste klim had ik het lastig, maar toen kwam Xaydee naast me rijden en dat gaf me extra motivatie om nog eens alles te geven." Straks ruilt Moors haar wegfiets weer even in voor de crossfiets. "Ik ben blij dat ik veldrijden en wielrennen kan combineren. Ik heb mijn kwaliteiten van het veldrijden kunnen gebruiken vandaag. In de afdaling ging het beter dan ik had verwacht. Ik heb daar telkens tijd kunnen goedmaken."

Xaydee Van Sinaey: "Ik had een 9e plaats niet verwacht"

Xaydee Van Sinaey sprintte na een zware koers naar een 9e plek. "Ik ben blij, want ik had het niet verwacht. In de laatste ronde kreeg ik het moeilijk op de Mount Pleasant. Ik had een achterstand doordat ik op de Mount Ousley te ver zat, maar ik ben blij dat ik toch nog kon terugkeren", begint Van Sinaey. "Mijn sprint was oké, maar ik ben te vroeg aangegaan. Ik mag wel tevreden zijn. Het was een sprint bergaf en dat is niet echt op mijn maat. Ik heb liever een oplopende finish." Dinsdag werd Van Sinaey nog 23e in de tijdrit, een resultaat waar ze niet echt tevreden mee was. "Ik heb er niet aan gedacht tijdens de wegrit. Achteraf dacht ik wel dat ik toch niet voor niets naar Australië ben gekomen omdat ik hier toch 9e word."

Febe Jooris: "Ik had last van maagproblemen"

Febe Jooris pakte dinsdag in de tijdrit brons en dat beloofde veel goeds voor vandaag, maar al vroeg in de wedstrijd werd duidelijk dat er iets aan de hand was. "Ik ben opgestaan met maagproblemen. Iedere keer als ik op mijn pedalen stond, voelde ik de krampen. Ik ben dan naar de medical car gegaan en daar hebben ze me iets gegeven. Daarna ging het wel beter", vertelt Febe Jooris. "Ik had goeie benen vandaag. Het eerste deel van de Mount Pleasant was te steil voor mij, maar op het tussenstuk kon ik vaak terugkeren." "Ik wist dat we met een sterke ploeg aan de start stonden. Onze 2 eerstejaars zijn sterke klimsters. Jade en ik kunnen dan weer tijd goedmaken op de vlakke stukken." "Ik hoop dat we hiermee andere wielrensters kunnen motiveren. Er komt een hele sterke lichting aan", aldus de winnares van de bronzen medaille in de tijdrit.

Jade Linthoudt: "Voor de Mount Pleasant heb ik mijn krachten verspeeld"