Vlad Van Mechelen blinkt met brons: "Was met niets anders dan het podium tevreden"

Na een slopend WK voor junioren werd Vlad Van Mechelen erg knap 3e. De twee besten waren gaan vliegen, waarna de jonge Belg knap naar brons sprintte. Hoe beleefde hij die laatste kilometer?

"Mijn sprint zag er wellicht niet meer zo onwaarschijnlijk uit op de beelden, maar hij was wel nog redelijk goed in vergelijking met wat de rest in de benen had", zei Van Mechelen met zijn medaille om zijn nek.

"Het was niet normaal hoe hard er gekoerst werd vandaag, we hebben 130 kilometer met de gas vol open gekoerst. De twee voor mij waren ook de topfavorieten en ik ben enorm blij dat ik mag aansluiten als derde. Ik ben ontzettend tevreden. Wat een top drie!"

Van Mechelen begon laat aan zijn sprint. "Ik wou met meer snelheid dan de rest aan mijn sprint beginnen, dat is goed gelukt. De laatste 50m trapte ik met 1 been, ik schoot volledig in kramp. Ik ben natuurlijk wel rap, maar een topsprinter ben ik niet. Met een klein groepje naar de finish gaan, dat is wel mijn ding."

Herzog en Morgado waren net te sterk? "Ja, vooral Herzog trok op het einde van Mount Pleasant nog eens geweldig door op zoek naar de Portugees. Ik zag het ook niet echt gebeuren, ik keek naar het wegdek voor mij."

Van Mechelen wordt nu belofte bij het opleidingsteam van DSM. "Ik hoop meteen mee te doen voor de prijzen. Ik heb hier bewust nooit grootspraak gedaan, maar podium was echt wel mijn doel. Ik ging met niets anders tevreden zijn."