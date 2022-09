Mokerslag voor Jens Verbrugghe: "Hij mocht niet met eigen tijdritfiets rijden door te groot verzet"

Het was commentator José De Cauwer die gezien had dat er iets niet klopte met de fiets waar Verbrugghe op zat. Het werd snel duidelijk dat de Belgische jongeling niet op zijn vertrouwde machine ronddraaide. En dat uitte zich ook in de tussentijden. "Dat is volledig logisch. Je krijgt mentaal zo'n dreun. Je bent al bij voorbaat verloren", klonk het in koor bij onze commentatoren. Je moet een tijdritfiets meerdere keren laten keuren, een laatste keer een kwartier voor de start. Bij die laatste keuring is het voor Verbrugghe fout gegaan. "Dit is onbegrijpelijk en mag eigenlijk niet gebeuren", reageerde De Cauwer. "Al weten we niet wat er juist gebeurd is. Dat zullen we straks pas weten." "Doodzonde", vatte Karl Vannieuwkerke samen. "Je komt dan met zulke ambities naar hier..." Verbrugghe moest naar een reservefiets van de Belgische bond teruggrijpen. Vannieuwkerke: "Dat is ook goed materiaal, maar natuurlijk niet te vergelijken met zijn op maat gemaakte tijdritfiets."

Technisch directeur: "Te groot verzet"

Technisch directeur Frederik Broché kwam met een uitleg voor de pijnlijke affaire. "Er stond blijkbaar een verkeerd verzet op de fiets. Na het EK in juli, waar Jens tweede werd, is de fiets op onderhoud geweest en in orde gezet voor het WK. Toen zou er een 53-plateau in plaats van een 52-plateau gestoken zijn. En dat is niet reglementair." Junioren mogen niet groter gaan dan 52, dat is zo gestipuleerd in de technische reglementen. "Het is een ietsje groter verzet, dat gaat om 15 centimeter in de omwenteling. Maar dat doet er niet toe, het is niet reglementair." "Wij hebben dat hier niet gezien en ook niet gecontroleerd. Wij gaan ervan uit dat alle juniors naar hier komen met het maximumverzet, waar ze een heel jaar mee rijden." De bond voerde wel een pre-check uit twee à drie uur voor de wedstrijd: "Qua positie, qua verzet. De UCI heeft het daar ook niet gezien, de fiets ging door de keuring."

"Net voor de wedstrijd doet de UCI nog een check, dat is de gebruikelijke procedure. En toen zagen ze plots het verkeerde verzet. Toen moest hij veranderen van fiets."



Dan vertrekt zo'n jongen met de moed in de schoenen. "Dat is het meest triestige aan het verhaal. Hij leefde hier naartoe en hoopte na een EK- ook een WK-medaille te pakken of toch een goede prestatie te doen. Dat valt allemaal in duigen en is een zware ontgoocheling."

De bond wil er geen staatszaak van maken. "Maar we gaan natuurlijk wel bekijken wat er gebeurd is. We zijn bezig met een junior. Hij maakt fouten, wij maken fouten, iedereen maakt fouten."

"Ik heb al contact gehad met het thuisfront van Verbrugghe. Dit is een menselijke fout, maar vooral jammer voor die jongen."



"Hij was te ontgoocheld om een interview te geven. We willen hem wat beschermen. Laat hem even bekomen."