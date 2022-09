Amper 22 en al een palmares om van achterover te vallen: Remco Evenepoel 7e jongste wereldkampioen

Een plekje met gouden letters in de geschiedenisboeken is nu al verzekerd. Na een klassieker en een grote ronde heeft Remco Evenepoel op 22-jarige leeftijd nu ook een wereldtitel achter zijn naam. Amper 6 renners waren ooit jonger. Voor de Belg is het al zijn 37e zege op zijn indrukwekkende palmares.