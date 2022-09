Sven Vanthourenhout: "Ik was op de hoogte van de superbenen van Remco Evenepoel"

"Ik ben zeer trots", reageerde Sven Vanthourenhout, ook na de WK-winst van Remco Evenepoel nog altijd even nuchter.

"We hebben met de ploeg echt toegeleefd naar deze dag. Dan mag je genieten als het zo wordt afgerond."

"Het is achteraf makkelijk gezegd, maar dit was wat we gepland hadden. Dit is het scenario dat we voor ogen hadden met Remco."

Evenepoel had aan zijn ploegmaats de voorbije dagen verklapt dat hij wonderbenen had.

"Ik was op de hoogte. Ik had het de voorbije dagen gezien, ook in de tijdrit. Zijn cijfers waren toen echt wel goed. En de voorbije dagen liep het perfect."

"Iedereen was gewoon klaar en het was heel snel duidelijk dat hij superbenen had. En andere landen namen een risico door hem zoveel vrijheid te geven."