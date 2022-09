Remco Evenepoel kan droomjaar amper bevatten: "Zal nooit meer een beter seizoen hebben"

"Dit is another level", waren de eerste woorden van de nieuwe wereldkampioen. "Deze titel is in geen geval te vergelijken met die bij de junioren. Ik was superblij dat ik vandaag goeie benen had en wou alleen gaan. Op dit circuit mag je dan geen tijd verliezen."

"De laatste ronde werd het wel zwaar, ik voelde mijn benen ontploffen maar wist dat het bijna over was. In de ploegwagen bleven ze zeggen dat mijn voorsprong groeide."

Evenepoel loofde ook de prestatie van de hele Belgische ploeg. "We hebben gekoerst als een echt team. Zoals we vooraf zeiden: het maakte niet uit hoe, we willen wereldkampioen worden met het team. We verdienen dit!"