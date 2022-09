Het begin van vele feestjes: Remco Evenepoel wordt gehuldigd op Grote Markt in Brussel

Het beloven feestelijke weken te worden voor Remco Evenepoel. Na zijn zege in de Vuelta maakte de gemeente Dilbeek al bekend dat de veelwinnaar ereburger zou worden.

Op 2 oktober volgt nu ook een huldiging op de Grote Markt van Brussel. Evenepoel zal, vertrekkende vanuit Schepdaal, alle fans komen groeten.

De voorbije jaren mocht het plein al meerdere grote kampioenen ontvangen. Zo was er een memorabele ontvangst voor de Rode Duivels in 2018 na de derde plek op het WK. Enkele maanden later mochten ook de Red Lions op het balkon pronken na hun wereldtitel.

Na de Spelen in Tokio kregen ook de Olympiërs een huldiging.