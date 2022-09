Het Australische leven blijft verbazen: "Binnen moet je jas aandoen in plaats van uit"

Maarten Vangramberen en Bavo Mortier hebben postgevat aan de finishlijn in Wollongong. Nochtans is koers niet het grootste gespreksonderwerp tussen onze twee reporters. Octopussen, het plaatselijke klimaat en hun band met de Kazakse delegatie zijn dat wel.

Net na de aankomst van de beloften haasten Maarten en Bavo zich naar de finishlijn om hun dagboek op te nemen. Onze verslaggevers zijn het leven in Wollongong nog steeds volop aan het ontdekken. Bavo dook vanochtend in een van de befaamde "rockpools". "Ik had dat gezien op de beelden die we met de drone hadden gemaakt. Daar moest ik toch eens een duikje in hebben genomen", zegt Bavo. Erg aangenaam bleek die ochtendlijke duik niet. "Het was erg koud. Mijn scheenbenen deden enorm veel pijn", vertelt Bavo. "En alles begint ook te krimpen", voegt Maarten er knipogend aan toe. De koude is niet het enige gevaar van de rockpools. Maarten heeft naast een van die zwembaden ook een opvallend bordje opgemerkt "Opgepast voor de blue-ringed octopus", staat er te lezen. "Dat is een kleine octopus met gele vlekken, maar als je hem vastpakt wordt hij blauw. En dat is het teken dat hij gaat steken. Als je dan binnen het half uur niet geïntubeerd bent, ga je dood", vertelt Maarten.

Hier is geen centrale verwarming. Als mensen thuiskomen, doen ze hun jas aan in plaats van uit. Maarten Vangramberen

Niet alleen de Australische fauna vergt aanpassingen voor Maarten en Bavo. Ook het gebrek aan centrale verwarming zorgt voor praktische issues. "Het is hier kouder dan in België. En als je ergens binnenkomt, in een restaurant bijvoorbeeld, is het daar ijskoud", heeft Maarten ondervonden.

"Het is hier zelfs binnen vaak kouder dan buiten. Als mensen thuiskomen, doen ze hun jas aan in plaats van uit. En professoren die in de winter lesgeven aan de universiteit, doen dat zelfs met handschoenen", voegt hij eraan toe.

De kersverse wereldkampioen, Jevgeni Fedorov, is een hotelgenoot van Maarten en Bavo.

Vettige boter en zoete pannenkoeken renderen