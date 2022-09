Peter Vandenbempt over het gekelderde vertrouwen in de Duivels: “We hádden 5 wereldtoppers, nu zijn dat er nog 2”

Voor Rusland was the sky the limit. Overal droomden landgenoten luidop van een historische wereldtitel. Nu, vier jaar later, stellen velen zich al meer dan tevreden met een kwartfinale.

Tegen Nederland kreeg het geloof zondag nog eens een nieuwe deuk. Ook Peter Vandenbempt merkt dat de stemming compleet anders is.

“Het grote vertrouwen is een pak minder”, knikt hij. “We zijn er nog niet in geslaagd de teleurstelling van het vorige EK door te spoelen. Sinds juli 2021 wisten we amper de helft van de matchen te winnen. Dat waren dan vaak nog zeges tegen landen van het niveau Estland en Burkina Faso. Tegen alle grote kleppers - zoals Nederland, Italië en Frankrijk - gingen we onderuit.”

“Dat is ook niet onlogisch”, gaat Vandenbempt verder. “Want België heeft de afgelopen vier jaar kwaliteit ingeleverd. Voorheen hadden we vier à vijf spelers van wereldklasse, zonder twijfel. Daar blijven er nu maar twee van over: Courtois en De Bruyne. Zij moeten op hun absolute top zijn om nog een beetje kans te maken.”