Jan Bakelants over Remco Evenepoel en de Tour: "Verlies geen tijd: de Giro is een troostprijs"

Vuelta: check. WK: check. Tour: vraagteken. De komende weken en maanden zullen Remco Evenepoel en de Ronde van Frankrijk nog veelvuldig aan elkaar gelinkt worden. Jan Bakelants twijfelt geen seconde: "Voor mij is 2023 een uitgelezen kans met de Grand Départ in het Baskenland."

Jan Bakelants (36) en Remco Evenepoel (22) kunnen het goed met elkaar vinden. Bakelants is een renner met een pertinente mening, ook over het pad dat Evenepoel volgend jaar moet uitstippelen. "Giro of Tour in 2023?", vroeg Ruben Van Gucht na het WK aan Bakelants. Zijn antwoord: "Ik begrijp niet waar dit nog over gaat." "Als je bent doorgedrongen tot het hoogste van deze sport en een nieuwe parel op je kroon hebt gestoken, wat lig je dan nog tijd te verliezen in de Giro?" "Dat is een troostprijs. Het is tijd om te zien hoe ver je kunt geraken. Tot de Vuelta was dat geen troostprijs, ja, maar sinds die Ronde van Spanje liggen de kaarten anders."

"Mathieu van der Poel zei het enkele dagen voor het WK goed: "Ik heb geen 10 kansen meer om het WK te winnen." Hij is 27 en begint dat te beseffen." "Ook voor Evenepoel, nog maar 22, gaat de tijd snel en hij wordt geconfronteerd met 2 renners die intrinsiek misschien beter bergop zijn." "Elke kans die zich aandient, moet je grijpen. Voor mij is 2023 een uitgelezen kans met de Grand Départ in het Baskenland. Dat is een heel lastig parcours op wegen die hij kent van in de Clasica San Sebastian." "Ik besef dat het minder evident is. Maar moet hij treuren als hij terugkomt met een ritzege in de regenboogtrui? Voor mij is dat meer waard." (lees voort onder de foto)

"Ik zie niet in waarom je nog zou wachten"