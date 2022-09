Kranten strooien met superlatieven voor Evenepoel: "Remcoïaans, Fenomenaal..."

Fenomenaal is het, hoe Remco Evenepoel gisteren wereldkampioen werd. Op hoogsteigen wijze: door op 25 kilometer van de finish zijn concurrenten kansloos achter te laten, om dan solo de triomftocht in te zetten richting Wollongong.

Nog fenomenaler is het dat hij de wereldtitel pakt in hetzelfde jaar waarin hij met Luik-Bastenaken-Luik ook al een klassiek Monument won én met de Vuelta één van de drie grote rondes. Een prestatie die we nu officieel "Merckxiaans" mogen noemen: Eddy Merckx was in 1971 de laatste Belg die dat in één seizoen voor mekaar kreeg.

Of zeggen we beter "Remcoïaans", want Evenepoel is nog altijd maar 22, en verdient straks misschien wel zijn eigen stempel, schrijft Het Laatste Nieuws.