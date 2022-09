Eddy Merckx over de wereldtitel van Remco Evenepoel: "Ja, dit is Merckxiaans"

"Wat ik ervan vind? Het is heel straf. Hij maakt gebruik van zijn goeie Vuelta-conditie. Als je goed uit een rittenkoers komt en naar een WK moet, dan heb je ontegensprekelijk een voordeel. Remco heeft het vorige week al goed gedaan in de tijdrit en had dan nog een week om verder te herstellen voor de wegrit."

"Toen de groep met Remco Evenepoel weg was, kon je er vanuit gaan dat Remco de beste van die groep was en dat het hem zou lukken om de wedstrijd te winnen. Je zag hem de koers controleren. Je wist dat hij zou versnellen en alleen zou toekomen."

Merckx won op zijn 22e voor het eerst het WK, net als Evenepoel. De vergelijking ligt voor de hand.



"Ik weet wat het betekent om op zo'n jonge leeftijd wereldkampioen te worden. Dat is een droom die in vervulling gaat. Of ik dan aan mijn tijd terugdenken? Neen, ik denk niet meer aan mijn tijd (lacht). Je kunt trouwens geen generaties vergelijken. Wat Remco nu doet, is prachtig om te zien."

"Ik zou deze prestatie Merckxiaans willen noemen, ja. As je in één jaar Luik-Bastenaken-Luik, San Sebastian, de Vuelta én het WK wint, dan is die term terecht. Er zijn er weinigen die Remco dit hebben voorgedaan. Wat Remco dit jaar gepresteerd heeft, is zeer uitzonderlijk."



"Met de regenboogtrui zal er nu nóg meer op Remco afkomen. Er zal nog meer druk op hem liggen, maar ik denk dat hij de trui eer zal aandoen. Hij is goed gewapend en heeft ook een sterke ploeg rond zich."



Sporza-anaist Jan Bakelants vindt dat Evenepoel in 2023 de Tour de France moet rijden.



Wat vindt Merckx? "Dat moet Remco zelf beslissen. Ik kan hem geen raad geven. Hij heeft mensen genoeg rond zich die hem advies kunnen geven. Als Remco volgend jaar naar de Tour gaat, zullen we volgend jaar voor hem supporteren. Is het later, dan is het later. In elk geval: proficiat aan Remco voor deze wereldtitel!"