Boston Celtics schorsen hun succescoach Ime Udoka voor het volledige NBA-seizoen

Tot gisteren de bom barstte in Boston: Udoka zou een intieme relatie (gehad) hebben met een vrouwelijke werknemer van de Celtics. En ook al zou die relatie er eentje met wederzijdse toestemming geweest zijn, het was een inbreuk op de interne gedragscode van de club.

Ime Udoka beleefde vorig jaar zijn vuurdoop als headcoach in de NBA. De 45-jarige Amerikaan kende een moeizame start, maar na Nieuwjaar raakten zijn Boston Celtics op kruissnelheid. De trein denderde voort tot in de NBA Finals, waarin Boston met 4-2 verloor van Golden State .

Het spijt me dat ik de ploeg in een moeilijke situatie gebracht heb. Ik aanvaard de beslissing van de club.

Na interne gesprekken met verschillende partijen hebben de Celtics deze week beslist om hun coach voor één jaar op non-actief te zetten, een verregaande en vrij ongeziene straf in de NBA.



Udoka, die net als de vrouw in kwestie een gezin heeft, trok al het boetekleed aan. "Ik wil me verontschuldigen bij de spelers, de fans, de club en mijn familie. Ik heb hen in de steek gelaten", liet hij weten in een statement.



"Het spijt me dat ik de ploeg in een moeilijke situatie gebracht heb. Ik aanvaard de beslissing van de club. Uit respect voor alle betrokkenen zal ik hierover niet verder communiceren."



De Boston Celtics hebben inmiddels de 34-jarige Joe Mazzulla aangeduid als interim-coach. "Een beslissing over de toekomst van Ime Udoka bij de Boston Celtics zal op een later moment genomen worden", aldus de club.