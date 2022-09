Phoenix Suns-eigenaar verkoopt club na onderzoek naar racisme en vrouwenhaat

Een zeventigtal werknemers legden vorig jaar een klacht neer tegen hun baas, Robert Sarver. Ze beschuldigden de man van racistische opmerkingen en seksueel getinte gedragingen naar het personeel toe, wat de sfeer binnen de club verziekte.

Uit een onafhankelijk onderzoek bleek dat Sarver schuldig was. Een monsterboete van 10 miljoen dollar en een jaar schorsing volgden. Maar NBA-sterren zoals Lebron James en Chris Paul - nog steeds actief bij de Suns - vonden die sanctie niet ver genoeg gaan.

Daarom besloot de grote man bij de Suns de club te verkopen. "Het is pijnlijk duidelijk geworden dat al het goede dat ik heb gedaan, of nog zou kunnen doen, niet opweegt tegen de dingen die ik in het verleden heb gezegd", reageerde hij.

"Om die redenen begin ik met het zoeken naar kopers voor de Suns. Dat is het beste voor iedereen."