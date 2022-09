Oostende begint aan het basketbalseizoen met winst in Supercup tegen Den Bosch

Met Oostende en Den Bosch stonden de Belgische en de Nederlandse kampioen tegenover elkaar. Voor Oostende was het geen eenvoudige aanloop naar deze match, want coach Dario Gjergja en verschillende spelers (o.a. Bleijenbergh, Bratanovic en Gillet) misten de volledige voorbereiding door het EK.

Maar daar was op het veld aanvankelijk weinig van te merken, want Oostende ging als een komeet van start en had bij de rust een voorsprong van liefst 23 punten.

In de 2e helft liet Oostende zich tegen zijn gewoonte in wat in slaap wiegen. Den Bosch knokte zich knap weer in de wedstrijd en in het 4e quarter werd het plots nog spannend toen de Nederlanders naderden tot op 4 punten.



De ervaring van Oostende, gekoppeld aan de klasse van de nieuwe Amerikaan Breein Tyree (35 punten), gaf uiteindelijk de doorslag: 90-82. Oostende wint zo ook de 2e editie van de BNXT Supercup en lijkt klaar voor de start van de BNXT League, die eind deze maand van start gaat.