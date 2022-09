Kenners waarschuwen Lions: "Doncic maakt sowieso 25 à 30 punten... Als we geluk hebben!"

Dat Luka Doncic een fenomeen is, bewees hij woensdag nog eens tegen het sterke Frankrijk. In één wedstrijd scoorde hij maar liefst 47 punten, het hoogste aantal in een EK-match in 65 jaar. De Lions staan dus voor een aartsmoeilijke opgave. Dat beseffen ook commentator Dennis Xhaët en ex-international Sam Van Rossom.

"Ik denk dat de Lions maar 1 tot 5% kans maken. Alleen al de kwaliteit van Doncic kan ervoor zorgen dat je geen kans maakt. Hij is echt uitzonderlijk goed", steekt Van Rossom van wal. De voormalige vaandeldrager van de nationale ploeg kan het weten, want hij speelde meermaals tegen Doncic in clubverband.

Ook Xhaët is onder de indruk van de Sloveense sterspeler: "Hij is al een jaar of 6 absolute wereldtop en kan letterlijk alles. Ongelooflijk wat ze daar in het water hebben in Slovenië."