Tovert "Luka Magic" ook tegen België of zorgen Belgian Lions voor vleugje magie in Berlijn?

Slovenië in 3 cijfers:

De nummer 5 van de wereld

Ook zonder zijn sterspelers plaatste Slovenië zich makkelijk voor dit toernooi. In de voorrondes pakten de Slovenen vlotjes een EK-ticket in een poule met Oekraïne, Hongarije en Oostenrijk.

Met Spanje kruiste België eerder dit toernooi al het pad met de wereldkampioen. Nu treffen de Belgische mannen met Slovenië ook de regerende Europese kampioen. De Slovenen verrasten 5 jaar geleden de basketbalwereld door hun allereerste EK-goud te behalen. Slovenië is een van de sterkste basketballanden ter wereld, wat ook blijkt uit de FIBA-ranking, waar het de 5e stek bezet. Daarmee is het na Spanje (2e) en Frankrijk (4) het 3e Europese land in de pikorde.

Wereldster Doncic dirigeert team door Groep des Doods

De ster van het team is uiteraard guard Luka Doncic , nog altijd maar 23, maar een speler voor wie nu al superlatieven tekortschieten. Doncic was amper 18 toen hij 5 jaar geleden Slovenië mee naar goud dirigeerde.

De belangrijkste nieuwkomer is de genaturaliseerde Amerikaan Mike Tobey , die de voorbije seizoenen aan de zijde van Sam Van Rossom speelde bij Valencia. De 2,13m grote center, die straks aan de slag gaat bij Barcelona, is aan beide kanten van het veld een beest onder de borden.

Het geraamte van het team dat in 2017 het EK won, staat nog steeds overeind. Er is wel een andere coach, maar liefst 8 van de 12 spelers zijn er opnieuw bij . Oude rot Goran Dragic , MVP op het EK 2017 en al jarenlang in de NBA, nam na de Europese titel afscheid, maar is er nu toch weer bij voor zijn laatste internationale kunstje.

Slovenië is de titelverdediger en heeft in de groepsfase al getoond dat het klaar is om die uitdaging aan te gaan. Het kroonde zich tot poulewinnaar in de zogenoemde "groep des doods" , met zeges tegen andere medaillekandidaten als Litouwen, Duitsland en Frankrijk. Alleen tegen Bosnië gingen de Slovenen verrassend onderuit.

Luka Magic

In 2017 beleefde Slovenië nog een sprookje op het EK. Vijf jaar later zijn Luka Doncic en co erop gebrand om te bewijzen dat het goud van toen geen toevalstreffer was. En dat zou best wel eens kunnen lukken, want het team is alleen maar sterker geworden in die periode, met Doncic als exponent.

De start van Doncic - bijgenaamd Luka Magic - dit toernooi was nog redelijk bescheiden, met 14, 20 en 16 punten in zijn eerste 3 matchen. Daarna is de guard volledig ontploft. Tegen Duitsland scoorde hij 36 punten en tegen Frankrijk was Doncic helemaal ontketend met een hallucinante 47 punten.

Doncic is een ongelooflijke scoremachine en heeft bovendien de gave om ook alle spelers rond zich beter te laten spelen. Dat maakt van Slovenië een ijzersterke ploeg die bijzonder moeilijk af te stoppen is.

De Belgian Lions kregen eerder dit toernooi terecht veel lof voor hun overwinning tegen wereldkampioen Spanje, maar dit Slovenië is op dit ogenblik nog van een ander kaliber dan een Spanje in transitie. Winst tegen Doncic en co zou een nog grotere stunt zijn dan tegen Spanje, eentje die de wereld rondgaat.

België zal moeten rekenen op een mindere dag van Doncic en zijn luitenanten, terwijl de Lions zelf allemaal hun allerbeste niveau zullen moeten halen. Ook al wordt het aartsmoeilijk, de Belgen zullen met veel zelfvertrouwen op het veld komen na hun uitstekende 1e ronde. Tegen de Europese kampioen heeft België niks te verliezen.

"En als je er dan toch moet uitgaan, dan liefst tegen de grote Luka Doncic", blikte Sporza-journalist Carl Berteele donderdag al vooruit. Maakt België straks eigenhandig kennis met Luka Magic of zijn het de Belgian Lions die voor een vleugje magie zorgen in Berlijn?