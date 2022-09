Volwassen Belgian Lions staan in 1/8e finales van het EK, nu wacht titelverdediger Slovenië

Van Tbilisi gaat het naar Berlijn. De Belgian Lions staan op het EK basketbal in de 1/8e finales. Een zege in de laatste groepsmatch tegen Bulgarije was een must en de Belgen struikelden na een hevige strijd niet over het hindernissenparcours: 80-89. Zaterdag treffen ze titelverdediger Slovenië met vedette Luka Doncic.