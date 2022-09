Carl Berteele: "Slovenië wordt lastig, maar als je moet verliezen, dan liefst tegen Doncic"

Met een plaats in de 1/8e finales hebben de Belgische basketbalmannen hun doel bereikt. "De 2e ronde halen was hun doel, dus ze hebben gedaan wat ze moesten doen", zegt Carl Berteele, die voor Sporza het EK ter plaatse volgt. "Minstens 2 keer winnen in de poulefase was nodig, het extraatje tegen Spanje was een beetje onverhoopt. De Belgian Lions hebben hun taak dus meer dan ingevuld. Ik denk dat iedereen tevreden is. België gaat verdiend door."



Berteele zag in de poulefase vooral Retin Obasohan als uitblinker. "Maar als ik zeg dat hij de sleutelfiguur is, doe ik de anderen ook meteen een beetje tekort", nuanceert hij. "Als de Lions winnen, gebeurt het door de groep."

Retin Obasohan doet de ploeg draaien, maar als ik zeg dat hij de sleutelfiguur is, doe ik de anderen ook een beetje tekort. Carl Berteele

"Maar het is wel zo dat Obasohan de ploeg doet draaien. Hij is een beetje onze Amerikaan. Hij is de spektakelman, heeft een uitstekende balbehandeling en zorgt voor snelheid."



"Maar winnen doen ze met de hele ploeg, niet alleen dankzij hem. Af en toe steekt er wel eens iemand bovenuit en vaak is dat dan Obasohan, ook door zijn spectaculaire manier van spelen."

Retin Obasohan

"Het wordt niet makkelijk tegen Slovenië"

In de volgende ronde wacht de Belgian Lions wel een aartsmoeilijke opdracht, met titelverdediger Slovenië. "Een heel goeie ploeg, die heel goed aan elkaar hangt en die bovendien met Luka Doncic een speler heeft die echt het verschil kan maken", weet Carl Berteele.



"Doncic is nog altijd maar 23, maar is een grote ster in de NBA. De Belgen hebben niemand met NBA-ervaring. Dat is wat je misschien wel mist om eens door te stoten naar de kwartfinales. Voor de volgende stap heb je echt iemand nodig die op dat niveau het verschil kan maken."



"Slovenië is in principe sterker. Het zal niet makkelijk worden voor België. Maar het gaat maar om één wedstrijd. Als de Belgen allemaal een supermatch hebben, dan is er misschien iets mogelijk. Het wordt uitkijken naar een zeer hoogstaand duel. En als je dan toch moet verliezen, dan liefst tegen de grote Luka Doncic."

De Belgen zullen allemaal een supermatch moeten hebben. En als je toch moet verliezen, dan liefst tegen de grote Luka Doncic. Carl Berteele

België heeft zich nu bij de beste 16 landen op het EK geschaard. Kunnen de Belgian Lions nog wat meer opschuiven richting wereldtop, zoals de Belgian Cats dat ook zijn bij de vrouwen? "De top bij de mannen is wel veel breder dan bij de vrouwen", nuanceert Carl Berteele. "Bovendien hebben de Cats met Emma Meesseman wél een absolute wereldtopper die echt het verschil kan maken op dat niveau."



"Ook Julie Allemand heeft intussen al heel wat WNBA-ervaring en zal dat binnenkort ook meebrengen naar het WK. Met twee zulke toppers wordt er gewoon meer mogelijk. De Belgian Lions zijn wel aan het groeien, maar die stap moeten ze nog zetten."