Niet op EK, wél belangrijk: hoe afwezige Sam Van Rossom toch waardevol is voor Belgian Lions

Een hartverscheurende keuze voor Van Rossom, een van de beste spelers in de Belgische basketbalgeschiedenis en nog altijd van kapitaal belang voor de Belgian Lions, op en naast het veld. Na lang kniezen hakte Van Rossom met pijn in het hart de knoop door: het werd een extra seizoen bij Valencia, waarmee hij noodgedwongen ook koos voor een afscheid als international.

Het prille vaderschap - Van Rossom en zijn vriendin Jana Raman verwelkomden in mei hun eerste kindje - zat er voor niks tussen. Zijn club Valencia zette Van Rossom voor het blok: wilde de Belg nog een jaar extra in Spanje blijven, dan moest hij afscheid nemen van de nationale ploeg.

Het was een donderslag bij heldere hemel eind juni, toen Sam Van Rossom totaal onverwacht zijn afscheid van de nationale ploeg aankondigde. Onverwacht, omdat Van Rossom op zijn 36e nog altijd Europese top is én omdat het EK met de Belgian Lions met stip stond aangekruist in zijn agenda.

"Hij verdient lof voor het leiderschap dat hij toont, ook al is hij hier niet. Ik wou dat hij hier was, maar ik ben ook blij voor hem met zijn nieuwe hoofdstuk als vader. Veel liefde voor Sam", strooide Obasohan met bloemetjes.

"We hadden hem zó graag hier bij ons gehad, maar we horen elkaar nog wel veel", verklapte de Belgische topschutter Retin Obasohan na de kwalificatie voor de 1/8e finales. "Sam coacht me en steunt mij tijdens mijn 1e EK."

Een domper voor België te midden van de WK-kwalificaties en met een EK in het verschiet, maar de Belgian Lions hebben het afscheid van Van Rossom opgevangen zoals ze dat altijd doen met elk obstakel: als team. En bovendien is de impact van Van Rossom op de groep nog altijd groot, ook al is hij er tijdens het EK niet meer bij.

Bondscoach Gjergja: "Dat is wat zo geweldig is aan deze groep"

Sam Van Rossom focust op dit moment op de voorbereiding bij zijn club Valencia, waar hij aan zijn 10e seizoen gaat beginnen. Bondscoach Dario Gjergja beklemtoonde wel dat het prille vaderschap niet de reden is waarom Van Rossom er niet bij is op het EK.

"Het is zijn club die voor deze situatie gezorgd heeft. Iemand die al 9 jaar een van de belangrijkste spelers in je team is, behandel je niet op die manier. Maar dat is hun beslissing", was Gjergja scherp.

"We missen Sam zijn leiderschap, maar we proberen dat op te vangen. Hij maakt deel uit van het team en we hebben contact met hem."



"Dat is zo geweldig aan deze groep: iedereen wil betrokken zijn en iedereen wil deel uitmaken van de groep, omdat dat het beste is voor het Belgische basketbal. Als we die mentaliteit in de toekomst kunnen vasthouden, dan kunnen we nog een stap vooruitzetten."