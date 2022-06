Bondscoach: "Sam Van Rossom wou dit niet, maar ik steun hem volledig"

Sam Van Rossoms club Valencia wou de speler niet vrijgeven deze zomer. Hij zou er zelfs geen nieuw contract kunnen tekenen als hij deelnam aan het EK in september. Van Rossom ging in op de eis en stopt bij de Belgian Lions.

Dario Gjergja betreurt de houding van de Spaanse club. "Sam wou dit niet. Hij werd gedeeltelijk gedwongen. Misschien hadden we een andere overeenkomst kunnen vinden, we zijn slim genoeg om met de situatie om te gaan en de werklast voor Van Rossom te beperken, maar zijn club liet dit niet toe."

Toch is er ook begrip van Gjergja. "Ik begrijp Valencia gedeeltelijk en Sam Van Rossom steun ik volledig. Het zou niet fair zijn om zijn beslissing niet te volgen. Hij heeft zoveel voor het Belgische basketbal gedaan dat hij het absoluut verdient om deze beslissing in zijn eentje te nemen."

Gjergja is heel lovend over de basketter en persoon Sam Van Rossom. "Sam is een voorbeeld voor de jonge gasten, met zijn leiderschap, zijn werkethiek, alles wat hij op en naast het parket laat zien. We gaan dat 'big time' missen."

Voor de Lions is dit "hard", zo zegt de bondscoach. Hij ziet grote consequenties. "Aan de ene kant waren we de toekomst zonder Van Rossom aan het voorbereiden, over twee à drie jaar dan, maar nu zitten we een beetje in de problemen. We rekenden op hem voor het EK."

Gjergja wil dan ook de deur niet sluiten. "Als er ooit iets verandert, is hij onmiddellijk opnieuw welkom."