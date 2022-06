Sam Van Rossom stopt op vraag van club bij Belgian Lions: "Ik zat tussen twee vuren"

"Ik zou er zo graag nog eens bij zijn op een WK, daar zijn we nog nooit in geslaagd." Eind 2021 leek Sam Van Rossom nog niet te denken aan stoppen bij de nationale ploeg. Integendeel, de motor van de Belgian Lions zorgde mee voor een perfect rapport in de eerste twee WK-kwalificatiematchen.

Het afscheid van de nationale ploeg komt dan ook onverwacht. Maar het is niet de keuze van Van Rossom zelf, maar wel van zijn ploeg Valencia. Van Rossom kreeg een contractverlenging voor een 10e seizoen in Spanje voorgeschoteld, op voorwaarde dat hij deze zomer geen interlands speelt.

Valencia komt volgend seizoen in actie in de EuroLeague en wil zijn point guard niet missen voor die cruciale wedstrijden. Valencia wil de 36-jarige Gentenaar ook liever niet zien uitvallen met een blessure.

Na 18 jaar bij de Belgische nationale ploeg en 121 caps komt er zo een abrupt einde aan het verhaal van Van Rossom bij de Belgian Lions. De nationale ploeg moet het zonder zijn sterkhouder stellen op het EK (1-18 september).

De Belgian Lions bereiden zich momenteel in Bergen voor op de wedstrijden tegen Slovakije (donderdag in Bergen) en Servië (zaterdag in Nis) in de kwalificaties voor het WK van 2023.