Sam Van Rossom geniet van Lions: "Maar EK winnen wordt lastig als je realistisch bent"

De overwinning van de Belgian Lions tegen wereldkampioen Spanje was er eentje voor geschiedenisboeken. Maar hoe moeten we die prestatie nu juist inschatten en wat mogen we dit EK nog verwachten van de Belgische mannen? Niemand beter geplaatst dan 121-voudig Belgian Lion en halve Spanjaard Sam Van Rossom om daarover te oordelen.

Sam Van Rossom moet het EK noodgedwongen vanuit zijn zetel volgen. De Belgian Lions óf een 10e seizoen bij Valencia was voor de guard een hartverscheurende keuze, maar op zijn 36e koos hij na lang tobben voor een verlengd verblijf bij zijn club. In Valencia genoot hij gisteren van de Belgische stunt tegen wereldkampioen Spanje.



"Ik had wel gedacht dat het niet onmogelijk was om te winnen van dit Spanje. Het is niet de Spaanse ploeg van anders met die uitzonderlijke talenten. Maar dan heb je nog altijd een goeie dag nodig en Spanje een mindere dag om te kunnen winnen", weet Van Rossom.



"Als we eerlijk zijn is Spanje op papier nog altijd sterker dan België. Maar wedstrijden worden niet op papier gespeeld. Spanje was in zijn eerste 2 matchen heel dominant. Misschien waren ze wat gaan zweven? Terwijl België net verloren had van Montenegro. Ik denk dat die nederlaag de ploeg pijn gedaan had. Daardoor waren de Lions supergemotiveerd."

Ook al blijft van de ploeg die in 2019 het WK won nog amper iets over, het blijft straf om de regerende wereldkampioen te verslaan op een groot toernooi. "Het is volgens mij de eerste keer dat België zoiets presteert. Dat is toch een heel prestigieuze zege", vindt Van Rossom, die met Xavi Lopez en Jaime Pradilla 2 Valencia-ploegmaats in de Spaanse selectie heeft. "Ik had hen voor de match gesproken. Ze hadden me verteld dat ze na de match tegen Georgië wat vermoeid waren. Die opeenvolging van wedstrijden op een EK daar moet je wel mee kunnen omgaan. Na de match tegen België heb ik hen met rust gelaten, maar dit gaat ze wel nog een heel jaar moeten horen in de kleedkamer (lacht)." Is de nederlaag in Spanje hard aangekomen? "Ik denk dat de verwachtingen hier wel minder zijn dan andere jaren. Ze beseffen ook dat ze niet meer die uitzonderlijke talenten hebben. Maar het zal toch aangekomen zijn. In Spanje zijn wij toch nog altijd "maar België", volgens hen geen groot basketballand."

Manu Lecomte baant zich een weg voorbij 3 Spanjaarden.

"EK winnen? Als je realistisch bent, is dat heel moeilijk"

Belgian Lion Ismael Bako toonde zich na de winst tegen Spanje ambitieus. "Waarom zouden we niet voor de Europese titel gaan", zei de center zonder schroom. "Dat wordt wel heel moeilijk", meent Sam Van Rossom, die de uitspraak van Bako wel kan appreciëren. "Ik heb ook altijd gezegd dat je niet naar het EK moet gaan om één ronde te spelen and that's it. Neen, naar een EK ga je met open vizier. In één match kan veel gebeuren, dat is al vaak bewezen. Alle ploegen op het EK kunnen op een goeie dag de toppers wel eens aan. Als de puzzelstukjes in elkaar vallen, kun je misschien wel ver geraken."



"De prestigezege tegen Spanje is heel mooi, maar je moet ook realistisch blijven. Als je kijkt naar de mogelijke tegenstanders in de 1/8e finales, dan weet je dat het heel lastig wordt: Slovenië met Luka Doncic, een heel complete Duitse ploeg, Bosnië is ook stevig en je heb ook nog Frankrijk. Litouwen gaat er misschien niet eens door geraken."

"Aandeel van Dario Gjergja is toch groot"

Hoe groot is het aandeel van coach Dario Gjergja in de opmars van de Belgian Lions? "Toch groot", vindt Sam Van Rossom. "Hij heeft overgenomen op een moment dat het wat minder liep en is begonnen met heropbouwen." "Dario kent veel jonge Belgen en kent ook de Belgische competitie heel goed. Hij weet waar de jonge Belgen vandaan komen en wat ze kunnen. Dat is al een voordeel." "Zijn technische bagage als coach is ruim genoeg. Hij is een goed toernooi aan het coachen. Dat helpt ons zeker om op bepaalde momenten in het toernooi in de match te blijven. Tegen Montenegro bleef hij de ploeg op scherp zetten. Zo verlies je uiteindelijk maar met 6 punten verschil in plaats van 20."

"Dario weet heel goed waarmee hij bezig is. Je ziet hem wel eens staan brullen langs de zijlijn, maar de meeste spelers die met hem gewerkt hebben, zijn heel positief over hem."



"Hij weet heel goed hoe hij met zijn spelers moet omgaan. Hij bouwt echt een goeie band op met zijn spelers."

Dario Gjergja is sinds 2018 de coach van de Belgian Lions.

"EK missen doet nog altijd pijn, maar heb mijn beslissing genomen"