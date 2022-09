Ismael Bako verrast na zege tegen Spanje: "Waarom niet gaan voor de titel?"

"We zijn hier niet om gewoon mee te doen"

De Belgian Lions maakten indruk met hun overwinning tegen Spanje. Ismael Bako deed met 10 punten en 9 rebounds meer dan zijn duit in het zakje. "We hebben België op de kaart gezet", zei Bako, die met een dunk de 73-83-eindstand vastlegde.

"We hebben jonge basketbalspelers gemotiveerd door te tonen dat we het echt kunnen maken met basketbal."

Gekwalificeerd voor de volgende ronde is België nog niet, maar Bako toont zich toch al heel ambitieus: "We zijn hier niet gewoon om mee te doen aan het EK. We zijn hier niet gewoon om de volgende ronde te halen, we willen dit hier echt winnen. We bewijzen vandaag dat het echt kan."

"In de WK-kwalificatiewedstrijden hebben we bewezen dat we kunnen winnen van de toplanden. Dus, waarom niet gewoon gaan voor de titel? Eerste of tweede in de groep? Die ambitie hadden we al van het begin, ook al is het geen makkelijke poule."



"Dit is een van de beste jaren van de Belgian Lions, met de jongens die op hun hoogtepunt zijn en de jonge gasten die aan het komen zijn. We moeten daarvan profiteren." Of dat genoeg is om tegen het Griekenland van Giannis, het Servië van Jokic of het Slovenië van Doncic te winnen, moeten we nog afwachten.