Belgian Lions ontmoeten straks "gewond dier" Turkije, een team dat bulkt van het talent

Turkije in 3 cijfers:

Nummer 16 van de wereld

Basisvijf die bulkt van het talent

Turkije treedt op dit EK aan op nagenoeg volle kracht. Miami Heat-center Omer Yurtseven had geen zin in het toernooi, maar voor de rest kan de flamboyante bondscoach Ergin Ataman - tweevoudig EuroLeague-winnaar - rekenen op al zijn sterren.



Forwards Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers) en Cedi Osman (Cleveland Cavaliers) hebben de voorbije jaren al hun sporen verdiend in de NBA, waar ze allebei een belangrijke rol hebben vanaf de bank.



De regie is in handen van de genaturaliseerde Amerikaan Shane Larkin, die ook een verleden heeft in de NBA, maar nu al enkele seizoenen een van de beste guards is in Europa. Larkin loodste de Turkse topclub Anadolu Efes in 2021 en 2022 naar de eindwinst in de EuroLeague en is een speler die op elk moment kan ontploffen.



Ook onder de borden zijn de Turken ijzersterk, met de tandem Sanli-Sengun. De ervaren Sertac Sanli verdedigde het voorbije seizoen de kleuren van de Spaanse topclub Barcelona.



Alperen Sengun is dan weer de diamant van de nieuwe Turkse generatie. De nu 20-jarige center werd in 2021 verkozen tot MVP in de Turkse competitie en maakte een jaar geleden de overstap naar de Houston Rockets in de NBA. Daar toonde hij het voorbije seizoen dat hij alles in huis heeft om het helemaal te maken in de sterkste competitie ter wereld.