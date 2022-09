In Sclessin hadden ze kosten noch moeite gespaard voor de komst van landskampioen Club Brugge. Standard pakte voor de wedstrijd uit met enkele indrukwekkende tifo's. "Bij het strafste van wat ik in 30 jaar in een stadion al heb gezien, over de hele wereld misschien wel", was ook commentator Peter Vandenbempt onder de indruk. Geniet nog eens mee.