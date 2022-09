Sclessin kolkt als vanouds! Machteloos Club Brugge incasseert drie goals

Standard heeft het juiste vuur opnieuw gevonden onder trainer Ronny Deila. Club Brugge kreeg nooit vat op het duel op Sclessin. Na de Europese stunt tegen Porto verliest Club voor het eerst na vijf zeges op rij in de competitie. Standard pakt 12 op 12 in de competitie. Grote uitblinker bij Standard was Philip Zinckernagel, die voor het eerst in de basis stond.