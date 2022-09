Hoe een 16-jarige RSCA tot leven bracht: "Al die ballen achteruit is toch geen opdracht van Mazzu?"

Zijn naam staat al een tijdje in het scoutingboekje van half Europa, maar sinds zondag staat hij ook in het geschiedenisboek van Anderlecht als vierde jongste doelpuntenmaker voor de A-ploeg. Julien Duranville - bijnaam de bliksem - gaf Anderlecht in het weekend een broodnodige energiestoot.

Unicum

De jongste doelpuntenmaker voor de eerste ploeg van Anderlecht werd hij niet. Nii Lamptey (16 jaar en 6 dagen), Paul Van Himst (16 jaar en 93 dagen) en Romelu Lukaku (16 jaar en 101 dagen) waren jonger toen ze voor het eerst het net deden trillen voor Anderlecht dan Julien Duranville zondag (16 jaar en 122 dagen). Hij schreef zijn naam wel onder die van drie illustere voorgangers en zorgde voor een ander unicum. Nooit eerder scoorde een speler in hetzelfde weekend een goal in de Challenger Pro League (voor RSCA Futures) en in de Jupiler Pro League (voor de A-ploeg). Ook al behoorde Duranville enkel tot de wedstrijdselectie omdat onder meer Yari Verschaeren, Francis Amuzu en Kristian Arnstad ziek waren, de invalbeurt tegen OH Leuven van "de bliksem", zijn bijnaam op Neerpede omwille van zijn snelheid, kwam niet als een complete donderslag bij heldere hemel. Vorig seizoen debuteerde Duranville op Jan Breydel tegen Club Brugge, toen Vincent Kompany nog de plak zwaaide.

Het aanvalsspel van Anderlecht ontbreekt niet aan goede wil, maar niemand neemt het initiatief. Peter Vandenbempt

Leven in de brouwerij

Met een goal en zijn acties maakte Julien Duranville een merkbaar verschil tegen OH Leuven, waar Anderlecht in hetzelfde bedje ziek was beland als tegen Union en AA Gent. Dat was ook Peter Vandenbempt opgevallen. "Het aanvalsspel van Anderlecht ontbreekt niet aan goede wil, maar niemand neemt het initiatief", zei Vandenbempt in Extra Time. "Het gaat veel te veel achteruit en breed. En dat deed Duranville anders." "Het lukte niet allemaal wat hij deed, maar hij probeerde wel. Hij maakte acties, dwong corners af, maakte een goal. Duranville deed gewoon wat je verwacht van een flankspeler. Een goede Amuzu doet dat ook, maar die zijn vorm is alweer een beetje in dalende lijn."

"Op zijn 16e toonde hij al heel veel lef net zoals in Brugge vorig jaar. Hij is heel erg snel, heeft techniek, durft acties te maken, is bewegelijk en ik vond ook dat hij overzicht had." "Hij bracht Anderlecht tot leven. Al begon dat al met de invalbeurten van Vertonghen en Ashimeru."

Druk op jonge schouders

Uitgerekend bij Anderlecht weten ze ondertussen wel dat een blitzstart geen garantie is voor het vervolg. Ook Yari Verschaeren, Francis Amuzu en Anouar Ait El Hadj maakten ooit een wervelende indruk bij hun eerste invalbeurten, maar ondertussen krijgen ze het verwijt de ploeg te weinig te dragen. Volgens Filip Joos heeft dat te maken met de druk van "het instituut" Anderlecht en niet met de trainer. "Al die ballen achteruit is toch zeker niet de opdracht van Felice Mazzu", stelt Joos.

Al die ballen achteruit is toch zeker niet de opdracht van Felice Mazzu! Filip Joos

"Als er vorig seizoen een ploeg was die geregeld balverlies leed door direct te spelen, dan was het Union. Daar vonden ze dat niet erg."

Gert Verheyen en Hernan Losada - ook aan tafel in Extra Time - hadden die druk volgens Filip Joos ook gevoeld in hun periode in Brussel. "Die druk voel je inderdaad", bevestigde Verheyen. "Al was die er toen al na een keer verliezen, nu is die toch al wat minder."

Conclusie van Peter Vandenbempt: "Je moet Julien Duranville niet het gewicht van Anderlecht op de schouders leggen, maar je kan hem wel bij de A-kern zien als back-up voor Amuzu."

Duranville stelt zichzelf voor een jaar geleden bij zijn eerste profcontract