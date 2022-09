Jan Vertonghen: "Ik wil bij Anderlecht nog belangrijk zijn, daarna is het wellicht afgelopen"

"Het is heel snel gegaan, pas twee dagen geleden beslist"

"Maar ik wist toen al dat het heel kort dag was om nog een transfer te maken. Twee dagen geleden stuurde de voorzitter opnieuw. Toen moest hij het weten. Bij Benfica had ik na een gebeurtenis ook een minder gevoel gekregen. Toen besliste ik het om de sprong te wagen."

"Ik hoop niet dat ze me hier als held zien. Ik ben hier om te spelen en om Anderlecht opnieuw naar de top in België te helpen. Hopelijk wordt het een mooi verhaal."

"Het moet voor mij ook allemaal nog wat bezinken", opende Vertonghen zijn persbabbel. "Het is allemaal heel snel gegaan. Het is wel bijzonder dat ik nu terug ben in België."

Deal is rond: Jan Vertonghen speelt voor twee seizoenen in Belgische competitie

"In Benfica verloor ik de controle over mijn carrière "

Na twee jaar in Portugal keert Vertonghen nu terug naar de bakermat. "Ik wilde altijd in Portugal afsluiten, maar in Benfica was ik die controle over mijn carrière wat kwijtgeraakt. Anderlecht kwam op het juiste moment. Het klopte voor mij."

Tot eind vorig seizoen was Vertonghen nochtans incontournable in de Portugese hoofdstad. "Ik voelde me er super en ik speelde vorig seizoen bijna elke minuut. Maar dan zijn er dingen gebeurd, waar ik niet dieper op ga ingaan. Het goede gevoel was over."

"Het ging ook om de trots om belangrijk te kunnen zijn voor een club, die trots was ik in Portugal wat kwijtgeraakt. Ik wil spelen, me niet op de bank nestelen en gewoon mijn loon opstrijken. Zo ben ik niet."