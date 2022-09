Jan Vertonghen komt nog eens terug op transfer: "Voel me een egoïst"

Op zijn 35e heeft Jan Vertonghen zijn debuut in de Belgische competitie gemaakt. Vertonghen was invaller in het 2-2-gelijkspel tegen OH Leuven en kwam bij rechtenhouder Eleven Sports nog eens terug op zijn transfer. "Emotioneel is het heel erg moeilijk geweest", bekent hij.

Na een turbulente week heeft Jan Vertonghen meteen ook zijn eerste minuten in het shirt van Anderlecht verzameld. Bij Eleven Sports kwam na de match eerst en vooral het familiale aspect van zijn transfer aan bod. Het gezin van Vertonghen moet ook de onverwachte switch van Lissabon naar Brussel maken. "Mijn familie is veruit het moeilijkste aan dit verhaal", was Vertonghen bloedeerlijk. "Ik voel me op dit moment een grote egoïst." "Het was niet het plan en het is heel erg moeilijk. Veel mensen beseffen dat niet. Ze denken dat je naar hier komt en dat je genoeg verdient. Emotioneel is het heel erg moeilijk geweest." Vertonghen moet de Anderlecht-jonkies op sleeptouw nemen. "Ik heb vertrouwen in het project en het voelt goed om weer te voetballen." "Ik besef dat we een weg moeten afleggen met deze ploeg, maar ik ben absoluut geen verlosser. Ik ben hier om de ploeg te ondersteunen, maar ze moeten van mij ook geen wonderen verwachten."

"Het was weer even wennen, een beetje een eerste schooldag", vulde de Rode Duivel bij onze reporter in het Lotto Park nog aan. "Het is zonde dat we niet gewonnen hebben." Anderlecht blijft wel achter met 1 op 9. "Het is moeilijk om nu al een oordeel te vellen, ik train nog maar 2 dagen mee." "Jongeren integreer je liefst in een ploeg die goed draait. Vroeger kon dat makkelijker, nu moet de jeugd de ploeg al dragen. Er ligt al verantwoordelijkheid bij hen, maar ik ben ervan overtuigd dat het goedkomt."

