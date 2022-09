Deal is rond: Jan Vertonghen speelt voor twee seizoenen in Belgische competitie

Op zijn 35e is Jan Vertonghen geland in de Jupiler Pro League. Alle punten en komma's tussen Anderlecht en Vertonghen zijn gezet. De verdediger heeft een contract ondertekend van twee seizoenen in Brussel.

Vandaag traint hij al mee met zijn nieuwe ploegmaats en hij is in principe inzetbaar voor de thuiswedstrijd tegen OH Leuven op zondag.



Later vandaag stelt Anderlecht zijn stunttransfer voor tijdens een persmoment. Aandachtige voorbijgangers hebben de Rode Duivel vandaag al gespot in het centrum van Brussel met een Anderlecht-shirt met rugnummer 14 op.