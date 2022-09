Wie moet plaatsruimen voor “absolute toptransfer” Jan Vertonghen in defensie Anderlecht?

Olivier Deschacht moet geen seconde twijfelen over de vraag of Jan Vertonghen een goeie aanwinst is voor Anderlecht.



“Een toptransfer”, klinkt het bij de recordman van paars-wit. “Misschien een van de beste aanwinsten van de voorbije tien jaar. Vooral met zijn leiderschap en charisma zal hij de jongeren bij Anderlecht enorm vooruithelpen.”



Daarnaast weet Deschacht dat zijn 35-jarige ex-ploegmaat nog niks aan ambitie heeft ingeboet. “Jan zal zich willen tonen in de Belgische competitie. Hij oogt nog steeds bijzonder scherp en heeft er zin in. Vooral met het WK in het verschiet zal hij in topvorm willen zijn.”