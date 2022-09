Vive le Vélo gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de uitzending

Vive le vélo

Alle ogen zijn dezer dagen gericht op Remco Evenepoel, de leider in de wielerronde van Spanje. Het is ondertussen al 44 jaar geleden dat een landgenoot een van de drie 'Grote Rondes' won. Stilaan is er een reële kans dat Remco Evenepoel die prestatie zal evenaren. Om de apotheose van deze mogelijk historische Vuelta extra in de verf te zetten, brengt Eén zeven dagen op rij 'Vive le vélo'. Gasten: José de Cauwer, Cian Uijtdebroeks en Jurgen Van den Broeck.