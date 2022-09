Contador laat zijn licht schijnen: "We zullen vandaag zien wie de Vuelta zal winnen"

Voor het eerst deze Vuelta kon Remco Evenepoel niet gepast reageren op een aanval van een concurrent. Primoz Roglic koos op de steile slotklim het hazenpad en Evenepoel moest noodgedwongen blijven zitten.

"Vandaag zal het opnieuw lastig worden, want de laatste beklimming is opnieuw heel pittig", vertelt Alberto Contador. "Zeker in het begin is de slotbeklimming erg steil. Ideaal om tijd te winnen/verliezen in het klassement."

Wat moet Roglic doen - volgens Contador - om de Vuelta te winnen?

"Hij moet de koers hard maken. Hij moet al vroeg tempo maken en aan de voet van de laatste beklimming alle remmen los gooien. Er gaan veel renners voor de zege willen strijden. Dat moet hij ook proberen."

"Iedereen die zich goed voelt en een mooie plek in het klassement wil behalen, zal vol moeten gaan in de eerste kilometers van de slotklim."