José De Cauwer: "Op de Sierra Nevada heeft Evenepoel laten zien dat hij een grote ronde kan winnen"

Onze man ter plaatse Christoph Vandegoor spreekt elke dag met leider Remco Evenepoel. Ook hij is onder de indruk van het amper 22-jarige supertalent: "Ik heb nog niet vaak meegemaakt hoe hij met de pers omgaat. Hij neemt zijn tijd, hij luistert en er zit ook inhoud in zijn antwoorden."

"Hij is enorm geconcentreerd en het is duidelijk dat hij de grote leider is binnen het geheel van Quick-Step Alpha Vinyl."

"In antwoorden steekt hij pluimen op de hoed van zijn ploegmaats en de volgende dag putten die jongens daar weer ook weer een dosis energie uit. Hij heeft een nieuwe mindset en dat is een stap die hij zet in zijn persoonlijke groei."

"Het is opvallend hoe hij telkens uit iets negatiefs weer iets positiefs haalt. Het is enorm mooi om te zien hoe hij als renner, maar ook als mens gegroeid is."