Thijs Zonneveld over de laatste Vuelta-week: "Evenepoel is favoriet, maar het zal kantje boord worden"

Oppassen van Roglic en Jumbo-Visma

"Evenepoel gaat als favoriet de slotweek in, maar zonder die vervelende valpartij was hij al veel zekerder geweest. Hijzelf en de ploeg minimaliseerden de schade, maar het is duidelijk dat hij de voorbije dagen toch kwetsbaarder was." "Na de finish van zaterdag op de Sierra de la Pandera stapte hij met pijn van de fiets en zag je hoe hij zijn rechterbeen moest ontlasten. Ze willen uiteraard niet dat hij kwetsbaar overkomt, maar het is duidelijk dat hij toch pijn had."

"Na zijn zware valpartij in de Tour is dit zeker niet de beste Roglic, maar hij is mentaal wel ijzersterk en hij heeft de ervaring. Dat maakt hem gevaarlijk en hij zal zeker nog alles of niks spelen. Dan is het ook voor Evenepoel erop of eronder."

Metamorfose van Evenepoel en de sterke ploeg

Na zijn opgave van vorig jaar in de Giro twijfelden sommigen al aan de capaciteiten van Remco Evenepoel als ronderenner. Die twijfels lijkt hij in deze Vuelta alvast eigenhandig de kop in te drukken. Een metamorfose die indruk maakt op Zonneveld.

"Het is bijzonder knap hoe hij aan de slag is gegaan met zijn zwakke punten. In de Giro van vorig jaar had hij duidelijk last met de afdalingen en de steile beklimmingen en daar is hij keihard aan gaan werken. In deze Vuelta behoort hij tot de betere dalers en reed hij op de steile klimmetjes weg bij de concurrentie."

"Zijn leercurve is fenomenaal en is het kenmerk van de echt grote vedetten. Het is een kunst om je zwakke plekken te screenen en die snel te kunnen uitwissen."

De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik eerder dit jaar lijkt ook vooral rustiger: "Hij gedraagt zich niet vreemd en hij geeft geen rare interviews. Het lijkt allemaal onder controle en dat komt uiteraard ook wat met de leeftijd."

"We vergeten misschien ook allemaal hoe jong hij was bij zijn doorbraak. Het is als jonge gast niet erg om eens uit de bocht te gaan. Het wordt bij hem gewoon uitvergroot omdat hij zo enorm goed is."