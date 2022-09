De recordzomer van 2 miljard in Engeland en EuroMillions-clubs: de waanzinnige mercato in 4 cijfers

Absolute recordzomer in de Premier League

In La Liga - dat streng toekijkt op de financiële transacties van de clubs - kwam dat wel vooral door creatief cijferwerk in de bureaus van FC Barcelona. Ondanks de enorme schuldenberg waarop Camp Nou ligt, kwam er nog eens een verlies van 165 miljoen bij.

In Spanje (-52,4 miljoen) en Italië (-3,9 miljoen) was er een beperkt verschil tussen de inkomsten en uitgaven.

Cash was king in de Premier League afgelopen zomer. De financiële zorgen na corona? Die zijn over het kanaal al lang vergeten met dank aan het lucratieve tv-contract.

Middenmotors winnen EuroMillions

EuroMillions-jackpot voor heel wat clubs uit het middenveld. Want wat valt op als we kijken naar wie het meeste geld binnenkreeg deze zomer? Daar staat met Manchester City maar één absolute topclub.

Geen transfer van 100 miljoen

Mist u Erling Haaland in dit lijstje? De doelpuntenmachine kostte City - door een clausule in zijn contract bij Dortmund - slechts 60 miljoen euro.

De opvallende tweede in het rijtje is verdediger Wesley Fofana, die voor een slordige 80,4 miljoen naar Chelsea vertrok. Aurélien Tchouameni vervolledigt het podium, nadat Real Madrid hem voor 80 miljoen van Monaco overnam.

In de meeste mercato's is er die ene monstertransfer. 180 miljoen voor Kylian Mbappé, 117 miljoen voor Jack Grealish...

Op een na strafste zomer voor Belgen

Veel Rode Duivels die de verhuisdozen mochten bovenhalen. En opvallend: vooral heel veel jonge Belgen maakten een bijzonder lucratieve transfer.

In deze mercato maakten 8 landgenoten een overstap waar minimum 10 miljoen euro mee gemoeid was. Alleen in 2019 wisselden er nog meer Belgen voor dat referentiebedrag van club - het was de dolle zomer van Hazard (naar Real) en Lukaku (naar Inter).

Beiden waren op dat moment gevestigde waarden in het Europese topvoetbal. In onderstaand lijstje gaat het opvallend vaak over ruwe diamanten met potentieel.