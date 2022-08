OFFICIEEL: Manchester United betaalt bijna 100 miljoen aan Ajax voor Antony

Donderdag sluit de transfermarkt in Engeland, maar de grootste hindernissen voor de overstap van Antony naar Manchester United waren al weggewerkt. Ajax bevestigt nu dat er een akkoord is, al moet de Braziliaan wel nog slagen voor zijn medische testen.



Antony is na verdediger Lisandro Martinez de tweede Ajacied die trainer Erik ten Hag volgt. De Braziliaan kwam in februari 2020 van Sao Paulo naar Ajax, waar hij 25 keer scoorde in meer dan 80 wedstrijden. Hij is ondertussen ook international. Zijn debuut voor Brazilië maakte hij in oktober 2021.



Paul Pogba blijft de duurste inkomende transfer van United, Antony staat samen met Harry Maguire op de tweede plaats.

Antony is met zijn recordtransfer wel de duurste uitgaande transfer in de Eredivisie. De Braziliaan volgt Frenkie de Jong op, die in 2019 van Ajax naar Barcelona ging voor 86 miljoen euro. Aan Matthijs de Ligt hing een prijskaartje van 85,5 miljoen euro bij zijn overstap naar Juventus.