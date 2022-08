Erik ten Hag spaart United-spelers niet na blamage: "Had iedereen kunnen vervangen"

"You're getting sacked in the morning!"

Het plezier kon niet groter zijn bij de supporters van Brentford toen ze luidkeels hun leuzen in de richting van Erik ten Hag zongen. De Nederlandse oefenmeester was het bij Ajax niet gewend om vernederingen te incasseren en verwacht ook een reactie.

"Het is moeilijk en verrassend voor me", vertelde Ten Hag na de wedstrijd. "Dit team moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik verontschuldig me aan de fans, we hebben ze teleurgesteld."